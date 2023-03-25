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В Киеве транспорт будет ходить дольше: названы дата и графики

Фото: в Киеве транспорт будет ходить дольше на час с 26 марта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве с воскресенья, 26 марта, общественный транспорт будет работать дольше. Это новшество касается как наземного транспорта, так и метрополитена и фуникулера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"С 26 марта общественный транспорт столицы будет работать на час дольше", – говорится в сообщении.

А именно:

  • наземный транспорт - с 05:30 до 23:30;
  • метрополитен - с 06:00 до 23:00;
  • фуникулер - с 07:00 до 22:00.

Актуальный график работы маршрутов общественного транспорта, в том числе и отправка последних рейсов, есть на сайтах КП "Киевпасстранс" и КП "Киевский метрополитен". Кроме того, сервис движения транспорта находится в приложении "Киев Цифровой".

Как сообщалось, комендантский час в Киеве сократят уже 26 марта. Он будет действовать с 00:00 до 05:00 утра.

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Киев