В Киеве транспорт будет ходить дольше: названы дата и графики

В Киеве с воскресенья, 26 марта, общественный транспорт будет работать дольше. Это новшество касается как наземного транспорта, так и метрополитена и фуникулера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
"С 26 марта общественный транспорт столицы будет работать на час дольше", – говорится в сообщении.
А именно:
Актуальный график работы маршрутов общественного транспорта, в том числе и отправка последних рейсов, есть на сайтах КП "Киевпасстранс" и КП "Киевский метрополитен". Кроме того, сервис движения транспорта находится в приложении "Киев Цифровой".
Как сообщалось, комендантский час в Киеве сократят уже 26 марта. Он будет действовать с 00:00 до 05:00 утра.
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