У Києві на тлі "Шахедної" атаки пролунали вибухи

У Києві близько опівночі, 10 вересня, пролунали звуки вибухів. Росія атакує столицю "Шахедами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову КВМА Тимура Ткаченка та Повітряні сили.

Ще ввечері вівторка, 9 вересня, стало відомо, що російська армія запустила з декількох напрямків ударні дрони типу "Шахед". Близько 23:30 у столиці було оголошено сигнал тривоги.

А вже опівночі - повідомлялось про роботу ППО.

Станом на 00:15 - про постраждалих чи пошкодження не повідомлялось.

Також у столиці кияни готуються до можливої атаки росіян. Зокрема, у столичній підземці містяни збираються на укриття.

