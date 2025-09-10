ua en ru
Ср, 10 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Києві на тлі "Шахедної" атаки пролунали вибухи

Середа 10 вересня 2025 00:16
UA EN RU
У Києві на тлі "Шахедної" атаки пролунали вибухи Ілюстративне фото: у Києві пролунали вибухи 10 вересня (facebook.com PvKPivden)
Автор: Наталія Кава

У Києві близько опівночі, 10 вересня, пролунали звуки вибухів. Росія атакує столицю "Шахедами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову КВМА Тимура Ткаченка та Повітряні сили.

Ще ввечері вівторка, 9 вересня, стало відомо, що російська армія запустила з декількох напрямків ударні дрони типу "Шахед". Близько 23:30 у столиці було оголошено сигнал тривоги.

А вже опівночі - повідомлялось про роботу ППО.

Станом на 00:15 - про постраждалих чи пошкодження не повідомлялось.

У Києві на тлі &quot;Шахедної&quot; атаки пролунали вибухи

Також у столиці кияни готуються до можливої атаки росіян. Зокрема, у столичній підземці містяни збираються на укриття.

Удар по Україні 9 вересня

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 9 вересня, російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок ворожого удару, попередньо, горить приватний будинок. Внаслідок удару 66-річна жінка отримала поранення.

Також глава Запорізької ОВА Іван Федоров опублікував фото, на яких вогнеборці продовжують гасіння пожежі після ворожого обстрілу обласного центру.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні Атака дронів
Новини
У Києві на тлі "Шахедної" атаки пролунали вибухи
У Києві на тлі "Шахедної" атаки пролунали вибухи
Аналітика
Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України