У Києві на тлі "Шахедної" атаки пролунали вибухи
У Києві близько опівночі, 10 вересня, пролунали звуки вибухів. Росія атакує столицю "Шахедами".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову КВМА Тимура Ткаченка та Повітряні сили.
Ще ввечері вівторка, 9 вересня, стало відомо, що російська армія запустила з декількох напрямків ударні дрони типу "Шахед". Близько 23:30 у столиці було оголошено сигнал тривоги.
А вже опівночі - повідомлялось про роботу ППО.
Станом на 00:15 - про постраждалих чи пошкодження не повідомлялось.
Також у столиці кияни готуються до можливої атаки росіян. Зокрема, у столичній підземці містяни збираються на укриття.
Удар по Україні 9 вересня
Нагадаємо, що сьогодні вночі, 9 вересня, російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок ворожого удару, попередньо, горить приватний будинок. Внаслідок удару 66-річна жінка отримала поранення.
Також глава Запорізької ОВА Іван Федоров опублікував фото, на яких вогнеборці продовжують гасіння пожежі після ворожого обстрілу обласного центру.