У Києві на тлі дронової та ракетної атак пролунали вибухи

"В Києві працює ППО! Залишайтесь в укриттях до відбою тривоги", - йдеться у повідомленні о 05:22.

Зазначимо, що попередньо, сили ППО збивали ворожі дрони. Проте нещодавно росіяни запустили по Україні крилаті ракети, тож військові інформували, що одна з них станом на 05:17 летіла в напрямку Київської області.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:29 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал через ракетну та дронову атаку ворога наразі фактично по всій Україні.