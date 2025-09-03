UA

У Києві на тлі дронової та ракетної атак пролунали вибухи

Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 3 вересня, у Києві пролунали вибухи. Наразі ворог атакує Україну дронами та ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави КМВА Тимура Ткаченка і канал Повітряних сил ЗСУ.

"В Києві працює ППО! Залишайтесь в укриттях до відбою тривоги", - йдеться у повідомленні о 05:22.

Зазначимо, що попередньо, сили ППО збивали ворожі дрони. Проте нещодавно росіяни запустили по Україні крилаті ракети, тож військові інформували, що одна з них станом на 05:17 летіла в напрямку Київської області.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:29 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал через ракетну та дронову атаку ворога наразі фактично по всій Україні.

Обстріл України

Нагадаємо, що в ніч на 3 вересня росіяни здійснили і продовжують здійснювати комбіновану атаку по Україні.

Вночі нашу країну масово атакували дрони. Пошкодження і постраждалі були в Кіровоградській області, але основною ціллю ворога стала західна Україна. Вибухи було чутно в Луцьку, Львові, Рівному, Хмельницькому і не тільки.

Крім того, вночі моніторингові канали писали, що ворог підняв у повітря стратегічну авіацію, а також вивів у Чорне море ракетоносій. Ближче до ранку інформація підтвердилася і в повітряному просторі України стали фіксуватися ворожі ракети.

Детальніше про те, де загроза ракет - читайте в матеріалі РБК-Україна.

