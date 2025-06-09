В Киеве на фоне дроновой атаки работает ПВО
В ночь на 9 июня Киев подвергся очередной российской атаке с применением дронов. В украинской столице работает ПВО, прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Воздушная тревога была объявлена в Киеве в 22:45. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко предупредил о большом количестве целей, которые держали курс на столицу.
"Много целей в разных регионах, возможен курс на столицу. Также с востока несколько целей в окрестностях Киева. Будет работать ПВО, может быть громко. Находитесь в укрытиях", - написал он.
В 01:49 в КГГА предупредили о работе ПВО по вражеской цели в столице.
В 02:27 Ткаченко сообщил, что в результате российской атаки повреждено офисное здание в Дарницком районе.
"На месте работают службы. Выясняем степень повреждений. Информация уточняется. Атака продолжается. На подступах к столице есть вражеские дроны. В область еще залетают новые", - рассказал он.
Массированные атаки РФ
Напомним, 8 июня РФ выпустила по Украине большое количество дронов, из-за чего во многих областях была объявлена тревога.
В ночь на 6 июня Россия также осуществила комбинированный удар по Украине, применив 407 дронов и 45 ракет различных типов. Тогда под ударом оказались Киев, Луцк и Чернигов, из-за чего были погибшие и много пострадавших.
В Киеве разрушения были зафиксированы в шести районах. Погибли четыре человека, среди которых были три спасателя.
Подробнее о последствиях атаки по Украине - в материале РБК-Украина.
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