В Киеве на фоне дроновой атаки работает ПВО

В ночь на 9 июня Киев подвергся очередной российской атаке с применением дронов. В украинской столице работает ПВО, прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Воздушная тревога была объявлена в Киеве в 22:45. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко предупредил о большом количестве целей, которые держали курс на столицу.

"Много целей в разных регионах, возможен курс на столицу. Также с востока несколько целей в окрестностях Киева. Будет работать ПВО, может быть громко. Находитесь в укрытиях", - написал он.

В 01:49 в КГГА предупредили о работе ПВО по вражеской цели в столице.

В 02:27 Ткаченко сообщил, что в результате российской атаки повреждено офисное здание в Дарницком районе.

"На месте работают службы. Выясняем степень повреждений. Информация уточняется. Атака продолжается. На подступах к столице есть вражеские дроны. В область еще залетают новые", - рассказал он.