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У Києві на тлі атаки дронів пролунали вибухи

Фото: в столиці працюють сили ППО (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 9 липня у Києві було чути звуки вибухів. Ворог атакує столицю дронами, працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях", - написав він о 00:04.

Через кілька хвилин мер попередив, що ворожий безпілотник заходить на центр міста.

Оновлено о 00:12

"Ворожі БпЛА фіксуються в небі над Києвом. Просимо всіх мешканців столиці залишатися в укриттях до завершення тривоги", - поінформували у Київській МВА.

Тим часом в столиці знову чути роботу ППО.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:10 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

Обстріли Києва

Нагадаємо, що останнім часом росіяни регулярно атакують Київ ударними дронами та ракетами різних типів.

Наприклад, у ніч на 7 липня обійшлося без постраждалих, але все ж таки через атаку дронів наслідки були в трьох районах - Деснянському, Солом'янському та Голосіївському.

Зокрема, було пошкоджено газову трубу та трубу водопостачання, автомобілі, фасад адмінбудівлі, а також фіксували пожежу.

Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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