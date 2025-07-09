В Киеве на фоне атаки дронов прогремели взрывы

"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях", - написал он в 00:04.

Через несколько минут мэр предупредил, что вражеский беспилотник заходит на центр города.

Обновлено в 00:12

"Вражеские БпЛА фиксируются в небе над Киевом. Просим всех жителей столицы оставаться в укрытиях до завершения тревоги", - сообщили в Киевской МВА.

Тем временем в столице снова слышна работа ПВО.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:10 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.