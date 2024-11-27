UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У Києві на тлі атаки дронів чути вибухи, працює ППО

Фото: сили ППО України (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 27 листопада у Києві чути звуки вибухів. В місті працює ППО та збиває ворожі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.

"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - написав о 01:46 Сергій Попко, начальник КМВА.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:50, карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській та Миколаївській областях. Крім того, темно-червоним кольором протягом багатьох місяців позначено Луганську область та окупований Крим.

Нагадаємо, що в ніч із 25 на 26 листопада російські війська масовано атакували Київ дронами камікадзе. Водночас українські сили ППО знищили всі ворожі цілі, які загрожували столиці. Руйнувань або постраждалих у столиці не було.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївРосійська ФедераціяППОВійна в УкраїніДрони