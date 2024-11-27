У Києві на тлі атаки дронів чути вибухи, працює ППО

Нагадаємо, що в ніч із 25 на 26 листопада російські війська масовано атакували Київ дронами камікадзе. Водночас українські сили ППО знищили всі ворожі цілі, які загрожували столиці. Руйнувань або постраждалих у столиці не було.

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