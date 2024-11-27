В Киеве на фоне атаки дронов работает ПВО

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", - написал в 01:46 Сергей Попко, начальник КГВА.

Где объявлена тревога

По состоянию на 01:50, карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях. Кроме того, темно-красным цветом в течение многих месяцев обозначены Луганская область и оккупированный Крым.