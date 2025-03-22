У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: зафіксовано дрони
Ввечері, 22 березня, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною ворожого сигналу стали ворожі безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка і канал Повітряних сил ЗСУ.
Сигнал тривоги у столиці оголосили о 20:39. Водночас стало відомо, що для Києва існує загроза застосування ударних дронів.
"Кияни, прошу вас залишатись в безпечних місцях. Ворожі БпЛА поблизу Києва", - написав Ткаченко о 20:40.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ фіксували безпілотники росіян над низкою інших областей України.
Оновлено о 20:58
У Київській обласній військовій адміністрації розповіли, що в цю хвилину у повітряному просторі Київської області зафіксовано дрони. По ворожим цілям працює ППО.
Оновлено о 21:00
"На підльоті до Києва - ворожі ударні БпЛА. Закликаємо мешканців міста залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги", - поінформували у КМВА.
Де оголосили тривогу
Станом на 20:46 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
Нагадаємо, що в ніч на 22 березня російські окупанти запустили по Україні 179 безпілотників. Станом на 8:30 ранку було підтверджено збиття 100 дронів, ще 63 було локаційно втрачено.
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