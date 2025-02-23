У Києві на тлі атаки дронів чути вибухи: працює ППО

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки", - йдеться у повідомленні о 22:47.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ фіксували, що в напрямку Києва з півдня та північного сходу летять ударні безпілотники росіян.

Водночас мер Києва Віталій Кличко теж підтвердив рух БпЛА та роботу ППО.

"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА, які заходять, зокрема, і на центр міста. Перебувайте в укриттях", - закликав він.

Де оголосили тривогу

Станом на 22:54, карта повітряних тривог має такий вигляд.