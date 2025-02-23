У Києві працює ППО, уламки дронів впали в кількох районах
Російська Федерація атакує в ніч з 22 на 23 лютого атакує Україну дронами. У декількох районах зафіксовано падіння уламків безпілотників, виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника КМВА Тимура Ткаченка і канал мера Києва Віталія Кличка.
Станом на 23:20, уламки російського ударного долги впали на відкритій території у Печерському районі.
"Пошкоджено вікна у нежитловій будівлі поряд, обійшлося без постраждалих. Загроза залишається", - йшлося у повідомленні Ткаченка.
Через хвилин 10 Кличко поінформував, що уламки ворожого безпілотника виявлено на території Національного ботанічного саду імені М. Гришка. Екстрені служби в цей час вже працювали на місці. Водночас інформації щодо постраждалих не було.
Згодом, о 00:05 Ткаченко написав, що у Голосіївському районі Києва сталася пожежа через падіння ворожого дрону. Інформація про потерпілих уточнюється.
Станом на 00:21 ствола відомо про ще одну фіксацію падаооя циклів дронів росіян.
"Падіння уламків БпЛА у Дарницькому районі, виникла пожежа, пошкоджено приватний будинок та автомобілі. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - пише він.
Зазначаємо, що ворожі атаки у Києві продовжуються. Наразі знову чути звуки вибухів, а Кличко у свою чергу, попереджав про роботу ППО.
Оновлено о 00:38
"У Дарницькому районі, де впали уламки БпЛА, пошкоджені три приватних будинки та декілька автівок. Екстрені служби на місці. До медиків за допомогою наразі ніхто не звертався", - поінформував Кличко.
Де оголосили тривогу
Станом на 00:29 карта повітряних тривог виглядає таким чином.
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