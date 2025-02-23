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В Киеве на фоне атаки дронов слышны взрывы: работает ПВО

Фото: украинцев призвали соблюдать безопасность (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 23 февраля, в Киеве раздались звуки взрывов. Россияне пытаются атаковать столицу дронами, работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте меры безопасности", - говорится в сообщении в 22:47.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ фиксировали, что в направлении Киева с юга и северо-востока летят ударные беспилотники россиян.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко тоже подтвердил движение БпЛА и работу ПВО.

"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА, которые заходят, в частности, и на центр города. Находитесь в укрытиях", - призвал он.

Где объявлена тревога

По состоянию на 22:54, карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

 

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