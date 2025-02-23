В Киеве на фоне атаки дронов слышны взрывы: работает ПВО

Поздно вечером, 23 февраля, в Киеве раздались звуки взрывов. Россияне пытаются атаковать столицу дронами, работает ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.
"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте меры безопасности", - говорится в сообщении в 22:47.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ фиксировали, что в направлении Киева с юга и северо-востока летят ударные беспилотники россиян.
В то же время мэр Киева Виталий Кличко тоже подтвердил движение БпЛА и работу ПВО.
"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА, которые заходят, в частности, и на центр города. Находитесь в укрытиях", - призвал он.
По состоянию на 22:54, карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.