У Києві на тлі атаки БпЛА чути вибухи: працює ППО

"У Києві працює ППО. Залишайтеся в укриттях, дотримуйтесь всіх правил безпеки до відбою тривоги", - йдеться у повідомленні о 23:03.

Через декілька хвилин мер столиці Віталій Кличко поінформував, що сили ППО працюють на лівому березі міста.

За годину до вибухів у КМВА інформували, що сигнал тривоги у Києві пов'язаний із загрозою атаки російських ударних безпілотників.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:11 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.