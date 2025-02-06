В Киеве на фоне атаки БпЛА слышны взрывы: работает ПВО

Поздно вечером, 6 февраля, в Киеве слышны звуки взрывов. В столицу работают силы ПВО на фоне вражеской атаки дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.
"В Киеве работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях, соблюдайте все правила безопасности до отбоя тревоги", - говорится в сообщении в 23:03.
Через несколько минут мэр столицы Виталий Кличко проинформировал, что силы ПВО работают на левом берегу города.
За час до взрывов в КГВА информировали, что сигнал тревоги в Киеве связан с угрозой атаки российских ударных беспилотников.
По состоянию на 23:11 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.
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