UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

У Києві на тиждень змінять маршрути трамваїв через ремонт колій: що треба знати пасажирам

У Києві кілька трамваїв тимчасово змінять маршрути (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

У Києві з 17 до 21 листопада трамваї № 11, 12, 16 та 19 курсуватимуть за зміненими маршрутами через ремонт трамвайних колій на вул. Кирилівській.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА.

Зміни для трамваїв №11, 12 і 16

Щоденно з 10:00 до 17:00 транспорт курсуватиме: від вул. Йорданської, Пущі-Водиці та ст. м. "Героїв Дніпра" до вул. Семена Скляренка.

У "Київпастрансі" зазначають, що схеми показують об’їзди, закриті ділянки та доступні зупинки.

Зміни на маршрутах трамваїв №11, 12 і 16 (інфографіка "Київпастранс")

Маршрут трамвая №19

Трамвай №19 курсуватиме від Контрактової площі до зупинки "Стадіон "Спартак".

Схема маршруту позначає всі зупинки та напрямки руху на час ремонту колій.

Зміни у маршруті трамвая №19 (інфографіка "Київпастранс")

Тимчасовий автобусний маршрут №19-Т

Для перевезення пасажирів від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка організували тимчасовий автобус №19-Т.

Прямий напрямок: вул. Спаська → вул. Межигірська → вул. Щекавицька → вул. Костянтинівська → вул. Оленівська → вул. Кирилівська → вул. Сирецька → вул. Семена Скляренка → вул. Автозаводська → вул. Полярна → площа Тараса Шевченка.

Зворотний напрямок: площа Тараса Шевченка → вул. Полярна → вул. Автозаводська → вул. Семена Скляренка → вул. Сирецька → вул. Кирилівська → вул. Щекавицька → вул. Костянтинівська → вул. Спаська → Контрактова площа.

У "Київпастрансі" перепрошують за тимчасові незручності та закликають пасажирів планувати поїздки заздалегідь.

Схема тимчасового автобусного маршруту (інфографіка "Київпастранс")

Читайте також про те, що у Києві з’явилась петиція з пропозицією щодня зупиняти поїзди метро о 9:00 на хвилину мовчання. Ініціатор закликає транслювати оголошення про пам’ять загиблих унаслідок війни на станціях і у вагонах, щоб символічно вшанувати героїв і підтримати національну традицію.

Раніше ми писали, що у Києві та Дніпрі з 1 листопада змінився швидкісний режим: на окремих ділянках доріг обмеження знижено до 50 км/год. У столиці це стосується чотирьох магістралей, у Дніпрі - низки набережних, шосе та мостів. Зміни введені після завершення дії літніх обмежень швидкості.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ