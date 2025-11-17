У Києві на тиждень змінять маршрути трамваїв через ремонт колій: що треба знати пасажирам

У Києві з 17 до 21 листопада трамваї № 11, 12, 16 та 19 курсуватимуть за зміненими маршрутами через ремонт трамвайних колій на вул. Кирилівській.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА.
Щоденно з 10:00 до 17:00 транспорт курсуватиме: від вул. Йорданської, Пущі-Водиці та ст. м. "Героїв Дніпра" до вул. Семена Скляренка.
У "Київпастрансі" зазначають, що схеми показують об’їзди, закриті ділянки та доступні зупинки.
Трамвай №19 курсуватиме від Контрактової площі до зупинки "Стадіон "Спартак".
Схема маршруту позначає всі зупинки та напрямки руху на час ремонту колій.
Для перевезення пасажирів від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка організували тимчасовий автобус №19-Т.
Прямий напрямок: вул. Спаська → вул. Межигірська → вул. Щекавицька → вул. Костянтинівська → вул. Оленівська → вул. Кирилівська → вул. Сирецька → вул. Семена Скляренка → вул. Автозаводська → вул. Полярна → площа Тараса Шевченка.
Зворотний напрямок: площа Тараса Шевченка → вул. Полярна → вул. Автозаводська → вул. Семена Скляренка → вул. Сирецька → вул. Кирилівська → вул. Щекавицька → вул. Костянтинівська → вул. Спаська → Контрактова площа.
У "Київпастрансі" перепрошують за тимчасові незручності та закликають пасажирів планувати поїздки заздалегідь.
Читайте також про те, що у Києві з’явилась петиція з пропозицією щодня зупиняти поїзди метро о 9:00 на хвилину мовчання. Ініціатор закликає транслювати оголошення про пам’ять загиблих унаслідок війни на станціях і у вагонах, щоб символічно вшанувати героїв і підтримати національну традицію.
Раніше ми писали, що у Києві та Дніпрі з 1 листопада змінився швидкісний режим: на окремих ділянках доріг обмеження знижено до 50 км/год. У столиці це стосується чотирьох магістралей, у Дніпрі - низки набережних, шосе та мостів. Зміни введені після завершення дії літніх обмежень швидкості.