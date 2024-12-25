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В Києві тимчасово закрили на вхід одну зі станцій "синьої" гілки: в чому причина

Фото: в Києві тимчасово закрили на вхід одну зі станцій "синьої" гілки (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Києві тимчасово закрили на вхід одну зі станцій "синьої" гілки. Причина тому нещасний випадок на ескалаторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

"Станція метро "Либідська" тимчасово закрита на вхід. На вихід станція працює. Поїзди здійснюють зупинки по обох коліях", - повідомили в  КМДА.

Як пояснили в адміністрації, на одному з ескалаторів, що працював на спуск, через заступ за обмежувальну лінію, в механізм потрапило взуття одного з пасажирів, що призвело до зупинки ескалатора.

На місце викликали швидку медичну допомогу. Також на місці перебувають фахівці з ремонту ескалаторів. 

Відомо, що наразі один ескалатор працює лише на підйом пасажирів.

"Через капітальний ремонт ескалатора № 1 відсутній резерв, аби забезпечити перевезення пасажирів. Про відновлення роботи станції "Либідська" у звичайному режимі повідомимо додатково", - додали в КМДА.

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