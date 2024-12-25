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В Киеве временно закрыли на вход одну из станций "синей" ветки: в чем причина

Фото: в Киеве временно закрыли на вход одну из станций "синей" ветки (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Киеве временно закрыли на вход одну из станций "синей" ветки. Причина тому несчастный случай на эскалаторе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

"Станция метро "Лыбедская" временно закрыта на вход. На выход станция работает. Поезда осуществляют остановки по обоим путям", - сообщили в КГГА.

Как пояснили в администрации, на одном из эскалаторов, работавшем на спуск, из-за заступа за ограничительную линию, в механизм попала обувь одного из пассажиров, что привело к остановке эскалатора.

На место вызвали скорую медицинскую помощь. Также на месте находятся специалисты по ремонту эскалаторов.

Известно, что сейчас один эскалатор работает только на подъем пассажиров.

"Из-за капитального ремонта эскалатора № 1 отсутствует резерв, чтобы обеспечить перевозку пассажиров. О возобновлении работы станции "Лыбедская" в обычном режиме сообщим дополнительно", - добавили в КГГА.

Ранее РБК-Украина рассказывало о том, что стоит знать о правилах в метро детям и родителям. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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