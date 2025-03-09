У Києві тимчасово закрили три станції "зеленої гілки" метро: що відомо

Відразу три станції київського метро тимчасово закрили для входу пасажирів. Це відбулось після падіння пасажира під поїзд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.
За даними КМДА, рух поїздів "зеленої лінії" наразі здійснюється лише на ділянці між станціями "Сирець" та "Харківська". Натомість станції київського метро "Вирлиця", "Бориспільська" та "Червоний хутір" тимчасово закриті.
Причиною обмеження руху стала надзвичайна ситуація - на станції "Вирлиця" пасажир потрапив під поїзд.
На місце події вже вирушили екстрені служби для проведення рятувальної операції та з’ясування обставин інциденту.
"Про відновлення роботи буде повідомлено додатково", - повідомили в КМДА,
Нагадаємо, що минулого місяця юнак вирішив розважитись, порушивши правила поведінки в Київському метрополітені - він хотів проїхати на балюстраді. Однак розваги закінчилися тим, що хлопця госпіталізували із травмами обличчя та забоєм руки.
Крім того, наприкінці минулого року в метро столиці стався нещасний випадок. Через заступ за обмежувальну лінію на сходині ескалатора, взуття дитини потрапило між нерухомим елементом ескалатора, що спричинило затискання ноги.
Раніше РБК-Україна також писало, що у Київському метрополітені розпочали тестування нових інформаційних наліпок, які мають підвищити безпеку пасажирів.
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