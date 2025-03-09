У Києві тимчасово закрили три станції "зеленої гілки" метро: що відомо

За даними КМДА, рух поїздів "зеленої лінії" наразі здійснюється лише на ділянці між станціями "Сирець" та "Харківська". Натомість станції київського метро "Вирлиця", "Бориспільська" та "Червоний хутір" тимчасово закриті.

Причиною обмеження руху стала надзвичайна ситуація - на станції "Вирлиця" пасажир потрапив під поїзд.

На місце події вже вирушили екстрені служби для проведення рятувальної операції та з’ясування обставин інциденту.

"Про відновлення роботи буде повідомлено додатково", - повідомили в КМДА,