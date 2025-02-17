"Розваги" на балюстраді у метро Києва завершилися поїздкою до лікарні: подробиці

Ввечері у неділю, 16 лютого, юнак вирішив розважитись, порушивши правила поведінки в Київському метрополітені - він хотів проїхати на балюстраді. Однак розваги закінчилися тим, що хлопця госпіталізували із травмами обличчя та забоєм руки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Офіційний портал Києва.

Повідомляється, що близько 22:30 на станції метро "Хрещатик" в Києві 20-річний пасажир сів на початку ескалатора на балюстраду і спробував спуститися таким чином. В результаті юнак отримав складні травми обличчя та забій руки. Оперативно на місце події прибули медики, які госпіталізували постраждалого. Як наголошують у КП "Київський метрополітен", подібні дії є небезпечними не лише для порушника, а й для інших пасажирів. Ескалатор в метро не є атракціоном, і порушення правил може призвести до серйозних травм. Пасажирам нагадують, що у метро: потрібно триматися за поручень,

не бігти та не сідати на ескалатор,

уважно слідкувати за своїми речами,

категорично заборонено сідати на балюстраду та спускатися нею вниз.