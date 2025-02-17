ua en ru
Пн, 17 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мюнхенська конференція Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

"Розваги" на балюстраді у метро Києва завершилися поїздкою до лікарні: подробиці

Понеділок 17 лютого 2025 11:46
UA EN RU
"Розваги" на балюстраді у метро Києва завершилися поїздкою до лікарні: подробиці Фото: Ескалатор у метро Києва (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Ввечері у неділю, 16 лютого, юнак вирішив розважитись, порушивши правила поведінки в Київському метрополітені - він хотів проїхати на балюстраді. Однак розваги закінчилися тим, що хлопця госпіталізували із травмами обличчя та забоєм руки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Офіційний портал Києва.

Повідомляється, що близько 22:30 на станції метро "Хрещатик" в Києві 20-річний пасажир сів на початку ескалатора на балюстраду і спробував спуститися таким чином. В результаті юнак отримав складні травми обличчя та забій руки. Оперативно на місце події прибули медики, які госпіталізували постраждалого.

Як наголошують у КП "Київський метрополітен", подібні дії є небезпечними не лише для порушника, а й для інших пасажирів. Ескалатор в метро не є атракціоном, і порушення правил може призвести до серйозних травм.

Пасажирам нагадують, що у метро:

  • потрібно триматися за поручень,
  • не бігти та не сідати на ескалатор,
  • уважно слідкувати за своїми речами,
  • категорично заборонено сідати на балюстраду та спускатися нею вниз.

Раніше РБК-Україна писало, що у Київському метрополітені розпочали тестування нових інформаційних наліпок, які мають підвищити безпеку пасажирів. На платформі станції "Академмістечко" з'явилася наліпка, що попереджає про небезпеку переходу обмежувальної лінії. Це частина постійної роботи метрополітену щодо вдосконалення інфраструктури та попередження нещасних випадків на коліях.

Також ми писали, що 7 лютого на станціях "Осокорки" та "Золоті ворота" відкрили другі виходи для пасажирів. Вестибюль № 2 на станції "Осокорки" працюватиме з 5:37 до 22:30, а на станції "Золоті ворота" вихід № 2, що веде на вул. Володимирську, відкритий з 5:37 до 22:30.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Метро
NEWS
За добу росіяни втратили на фронті понад 1500 солдатів і 16 танків, - Генштаб
За добу росіяни втратили на фронті понад 1500 солдатів і 16 танків, - Генштаб
DAILY
Уроки Мюнхена. Яке майбутнє Трамп приготував Європі та чи став мир ближчим для України
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Уроки Мюнхена. Яке майбутнє Трамп приготував Європі та чи став мир ближчим для України