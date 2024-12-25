Через інцидент в метро Києва постраждала дитина, - КМДА

Станція метро “Либідська” нині залишається зачиненою на вхід. В результаті інциденту на екскаваторі постраждала дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації та КП "Київський метрополітен" .

"Ці роботи вкрай необхідні для їх безпечної роботи", - зауважили в КМДА.

"Близько 18:00 дитину разом з бабусею передано лікарям швидкої. Попередньо зовнішніх пошкоджень та кровотечі немає, однак повну діагностику дитині проведуть у медичному закладі", - пояснили в пресслужбі метрополітену.

Нагадаємо, що раніше сьогодні в Києві тимчасово закрили на вхід одну зі станцій "синьої" гілки.

Причиною тому став нещасний випадок: через заступ за обмежувальну лінію на сходині ескалатора, взуття дитини потрапило між нерухомим елементом ескалатора, що спричинило затискання ноги.

На місце оперативно викликали медиків, рятувальників та працівників станції.

РБК-Україна раніше розповідало про те, що варто знати про правила в метро дітям та батькам. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.