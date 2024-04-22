У Києві тимчасово не працює фунікулер: у чому причина

У Києві у понеділок ввечері, 22 квітня, тимчасово не працює фунікулер через проведення безпекових заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київпастранс .

"В понеділок, 22 квітня, з 19:00 до 21:00 фунікулер буде зачинений для проведення безпекових заходів", - йдеться у повідомленні.

Фунікулер у Києві

Зазначимо, що фунікулер у Києві пов'язує історичне Верхнє місто та Поділ. Громадський транспорт має лише дві станції. Фунікулер у столиці вперше відкрився у травні 1906 року.

Київський фунікулер не працював із початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому минулого року. Після визволення Київської області від російських загарбників його закрили на ремонт. Повноцінну роботу фунікулер відновив у жовтні 2022 року.

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