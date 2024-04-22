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В Киеве временно не работает фуникулер: в чем причина

Киев, Понедельник 22 апреля 2024 19:30
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В Киеве временно не работает фуникулер: в чем причина Фото: в Киеве временно не работает фуникулер (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве в понедельник вечером, 22 апреля, временно не работает фуникулер из-за проведения мер безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевпасстранс.

"В понедельник, 22 апреля, с 19:00 до 21:00 фуникулер будет закрыт для проведения мер безопасности", - говорится в сообщении.

Киевлян просят учесть это временное ограничение при планировании поездок.

Фуникулер в Киеве

Отметим, что фуникулер в Киеве связывает исторический Верхний город и Подол. Общественный транспорт имеет всего две станции. Фуникулер в столице впервые открылся в мае 1906 года.

Киевский фуникулер не работал с начала полномасштабного вторжения России в феврале прошлого года. После освобождения Киевской области от российских захватчиков его закрыли на ремонт. Полноценную работу фуникулер возобновил в октябре 2022 года.

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