У Києві тимчасово не працює фунікулер

"Тимчасово призупинено роботу фунікулера. Рух фунікулера призупинено з технічних причин", - йдеться у повідомленні.

При цьому не повідомляється, коли рух транспорту відновиться.

Київський фунікулер

Фунікулер у столиці з'єднує історичне Верхнє місто та Поділ. Громадський транспорт має всього дві станції. Фунікулер у Києві відкрили у травні 1906 року.

Київський фунікулер не працював з початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому минулого року. Після звільнення Київської області його закрили на ремонт. Фунікулер відновив повноцінну роботу у жовтня того ж року.

Нагадаємо, київська влада планує в кілька разів підвищити вартість проїзду в громадському транспорті столиці вже незабаром.

Крім того, у Києві повернули плату за паркування автомобілів. Це можна зробити через застосунок "Київ Цифровий".

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