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В Киеве временно не работает фуникулер

Архивное фото (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве временно не будет работать фуникулер в понедельник вечером, 13 ноября. Все из-за технического сбоя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевпасстранс".

"Временно приостановлена работа фуникулера. Движение фуникулера приостановлено по техническим причинам", - говорится в сообщении. 

При этом не сообщается, когда движение транспорта возобновится.

Киевский фуникулер

Фуникулер в столице соединяет исторический Верхний город и Подол. Общественный транспорт имеет всего две станции. Фуникулер в Киеве был открыт в мае 1906 года.

Киевский фуникулер не работал с начала полномасштабного вторжения России в феврале прошлого года. После увольнения Киевской области его закрыли на ремонт. Фуникулер возобновил полноценную работу в октябре того же года.

Напомним, киевские власти планируют в несколько раз повысить стоимость проезда в общественном транспорте столицы уже в скором времени.

Кроме того, в Киеве вернули плату за парковку автомобилей. Это можно сделать через приложение "Киев Цифровой".

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Киев