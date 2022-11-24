У Києві тимчасово не ходять трамваї. На їхні маршрути вийшли автобуси

Станом на ранок 24 листопада у Києві не ходять трамваї, але їхні маршрути продублюють автобусами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telergam державної адміністрації Києва.
Повідомляється, що у зв'язку з цим на 7 трамвайних маршрутах курсуватимуть автобуси:
Зазначимо, у повідомленні КМДА не вказується причина, але, ймовірно, трамваї не ходять через наслідки вчорашньої ракетної атаки та масового знеструмлення столиці.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розраховує, що світло у Києві з'явиться вже у першій половині дня 24 листопада.
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