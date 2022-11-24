В Киеве временно не ходят трамваи. На их маршруты вышли автобусы

По состоянию на утро 24 ноября в Киеве не ходят трамваи, но их маршруты продублируют автобусами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telergam государственной администрации Киева.
Сообщается, что в связи с этим на 7 трамвайных маршрутах будут курсировать автобусы:
Отметим, в сообщении КГГА не указывается причина, но, вероятно, трамваи не ходят из-за последствий вчерашней ракетной атаки и массового обесточивания столицы.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что свет в Киеве появится уже в первой половине дня 24 ноября.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.