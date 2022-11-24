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В Киеве временно не ходят трамваи. На их маршруты вышли автобусы

Фото: трамваи в Киеве временно не ходят (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

По состоянию на утро 24 ноября в Киеве не ходят трамваи, но их маршруты продублируют автобусами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telergam государственной администрации Киева.

Сообщается, что в связи с этим на 7 трамвайных маршрутах будут курсировать автобусы:

  • № 1 "Михайловская Борщаговка - ул. Старовокзальная"
  • №3 "ст. Ромена Роллана - ул. Старовокзальная"
  • № 12 "Пущая Водица - пл. Шевченко"
  • № 14 "Отрадный массив - пл. Контрактовая"
  • №18 "пл. Контрактовая - ул. Старовокзальная"
  • №19 "пл. Шевченко - пл. Контрактовая"
  • №28 "ул. Милославская - пл. Дарницкая"

Отметим, в сообщении КГГА не указывается причина, но, вероятно, трамваи не ходят из-за последствий вчерашней ракетной атаки и массового обесточивания столицы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что свет в Киеве появится уже в первой половине дня 24 ноября.

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