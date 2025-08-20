У Києві на фоні атаки ''Шахедів'' пролунали вибухи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram та начальника КМВА Тимура Ткаченка.

Як зазначала місцева влада, над Києвом зафіксовані ворожі дрони. Повітряні сили ЗСУ попереджали про БпЛА в напрямку міста зі сходу.

"Поряд з Києвом ворожі БпЛА. Будь ласка, будьте уважні та обережні, залишайтесь в безпечних місцях до відбою тривоги", - повідомив Ткаченко.

За словами мера Києва Віталія Кличка, на лівому та правому берегах працюють сили ППО.

Повітряні сили ЗСУ попереджають про велику кількість ворожих безпілотників у різних регіонах.

Що ж стосується Києва, то на столицю України прямував ворожий БпЛА в напрямку міста зі сходу, а також було зафіксовано групу ворожих БпЛА на Київщині в західному напрямку.

Оновлено о 0:23

У Києві знову лунають вибухи. Про можливі наслідки наразі інформації немає.