У Києві на фоні атаки ''Шахедів'' пролунали вибухи
Вибухи у Києві пролунали пізно ввечері 20 серпня. Росіяни атакують столицю України дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram та начальника КМВА Тимура Ткаченка.
Як зазначала місцева влада, над Києвом зафіксовані ворожі дрони. Повітряні сили ЗСУ попереджали про БпЛА в напрямку міста зі сходу.
"Поряд з Києвом ворожі БпЛА. Будь ласка, будьте уважні та обережні, залишайтесь в безпечних місцях до відбою тривоги", - повідомив Ткаченко.
За словами мера Києва Віталія Кличка, на лівому та правому берегах працюють сили ППО.
Повітряні сили ЗСУ попереджають про велику кількість ворожих безпілотників у різних регіонах.
Що ж стосується Києва, то на столицю України прямував ворожий БпЛА в напрямку міста зі сходу, а також було зафіксовано групу ворожих БпЛА на Київщині в західному напрямку.
Оновлено о 0:23
У Києві знову лунають вибухи. Про можливі наслідки наразі інформації немає.
Атака на Україну
У ніч проти 21 серпня російські війська розпочали масштабну атаку ударними безпілотниками по території України. Повітряні сили та місцеві адміністрації повідомляють про активний рух ворожих БпЛА одразу у кількох регіонах.
Зокрема, групи дронів-камікадзе зафіксовані:
- на Дніпропетровщині - курсом на північ;
- на Одещині - рух у північному напрямку;
- на Кіровоградщині - "Шахеди" прямують у бік Вінниччини;
- на Вінниччині - ударні дрони рухаються на захід;
- на Харківщині - курс на Полтавщину та Кіровоградщину;
- на Полтавщині - група "шахедів" у західному напрямку;
- на Сумщині - БпЛА прямують у напрямку Полтавщини та Чернігівщини;
- на Чернігівщині - група дронів рухається в бік Київщини;
- на Черкащині - курс на захід;
- на Київщині - ворожі БпЛА рухаються на захід.
Ситуація наразі в Україні напружена, у низці регіонів оголошено повітряну тривогу.
Сили протиповітряної оборони працюють над знищенням ворожих цілей, а місцева влада закликає мешканців перебувати в укриттях до завершення небезпеки.
До слова, в окупованому Донецьку пізно ввечері 20 серпня пролунала серія вибухів. Фото та відео з окупованого міста з'явилися у мережі.