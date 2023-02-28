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В Києві тестуватимуть систему оповіщення: як зрозуміти, що є повітряна загроза

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Київ, Вівторок 28 лютого 2023 08:58
В Києві тестуватимуть систему оповіщення: як зрозуміти, що є повітряна загроза Фото: в Києві тестуватимуть систему оповіщення (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні в Деснянському районі Києва тестуватимуть оновлену систему оповіщення про НС. У разі реальної повітряної тривоги сирена лунатиме без голосового повідомлення про тестування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Лунатимуть гучні монотонні сигнальні звуки, голосові повідомлення про проведення тестування та Державний гімн України", - йдеться в повідомленні.

Мешканців Деснянського і сусідніх районів просять враховувати цю інформацію і зберігати спокій.

"У разі, якщо виникне реальна повітряна загроза, сирена лунатиме без голосового повідомлення про тестування", - додали в КМДА.

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