В Києві тестуватимуть систему оповіщення: як зрозуміти, що є повітряна загроза

Сьогодні в Деснянському районі Києва тестуватимуть оновлену систему оповіщення про НС. У разі реальної повітряної тривоги сирена лунатиме без голосового повідомлення про тестування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Лунатимуть гучні монотонні сигнальні звуки, голосові повідомлення про проведення тестування та Державний гімн України", - йдеться в повідомленні. Мешканців Деснянського і сусідніх районів просять враховувати цю інформацію і зберігати спокій. "У разі, якщо виникне реальна повітряна загроза, сирена лунатиме без голосового повідомлення про тестування", - додали в КМДА.