В Киеве будут тестировать систему оповещения: как понять, что есть воздушная угроза

Фото: в Киеве будут тестировать систему оповещения (GettyImages)

Сегодня в Деснянском районе Киева будут тестировать обновленную систему оповещения о ЧС. В случае реальной воздушной тревоги сирена будет раздаваться без голосового сообщения о тестировании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"Будут раздаваться громкие монотонные сигнальные звуки, голосовые сообщения о проведении тестирования и Государственный гимн Украины", - говорится в сообщении. Жителей Деснянского и соседних районов просят учитывать эту информацию и сохранять спокойствие. "В случае, если возникнет реальная воздушная угроза, сирена будет раздаваться без голосового сообщения о тестировании", - добавили в КГГА.