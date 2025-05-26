У Києві на території дитсадка знайшли міну часів Другої світової війни (фото)

У Голосіївському районі Києва на території дитячого садка робітники знайшли мінометну міну часів Другої світової війни. Сапери її знешкодили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

"На території дитячого садочку у Голосіївському районі столиці робітники знайшли мінометну міну часів Другої світової війни. Небезпечну знахідку вилучили сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування й вивезли на полігон, щоб знешкодити", - йдеться в повідомлені.

Зазначається, що на час проведення робіт персонал та дітей перевели в інший дитячий садок.

За інформацією ДСНС, всього з початку року у Києві виявили та вилучили 40 боєприпасів часів Другої світової війни.

Фото: у Києві на території дитсадка знайшли міну часів Другої світової війни (t.me/dsns_telegram)