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В Киеве на территории детсада нашли мину времен Второй мировой войны (фото)

Киев, Понедельник 26 мая 2025 18:47
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В Киеве на территории детсада нашли мину времен Второй мировой войны (фото) Фото: в Киеве на территории детсада нашли мину времен Второй мировой войны (t.me/dsns_telegram)
Автор: Татьяна Степанова

В Голосеевском районе Киева на территории детского сада рабочие нашли минометную мину времен Второй мировой войны. Саперы ее обезвредили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"На территории детского сада в Голосеевском районе столицы рабочие нашли минометную мину времен Второй мировой войны. Опасную находку изъяли саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования и вывезли на полигон, чтобы обезвредить", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на время проведения работ персонал и детей перевели в другой детский сад.

По информации ГСЧС, всего с начала года в Киеве обнаружили и изъяли 40 боеприпасов времен Второй мировой войны.

Фото: в Киеве на территории детсада нашли мину времен Второй мировой войны (t.me/dsns_telegram)

Опасные находки

Напомним, ранее в Одесской области нашли боеприпасы времен Второй мировой войны. Взрывчатые предметы уничтожили саперы ГСЧС.

Также в Голосеевском районе Киева мужчина нашел минометные снаряды времен Второй мировой войны.

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Киев ГСЧС Вторая мировая война
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