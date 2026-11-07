У Києві тепло подали у 60% багатоквартирних будинків, водопостачання відновили

Система водопостачання Києва 7 листопада працює у штатному режимі, тоді як підключення житлових будинків до теплопостачання триває.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.
"Система водопостачання столиці працює в штатному режимі", - повідомив Кличко.
Також, за його словами, триває підключення до тепла житлових будинків столиці.
Наразі теплопостачання подали в 60 відсотків багатоквартирних будинків міста.
Нагадаємо, внаслідок нічної атаки Росії пошкоджено енергооб'єкти на Київщині та Житомирщині. У столиці надзвичайно складна ситуація з енергопостачанням, через це проблеми виникли і з теплом та водою.