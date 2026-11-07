В Киеве тепло подали в 60% многоквартирных домов, водоснабжение возобновили

Система водоснабжения Киева 7 ноября работает в штатном режиме, в то время как подключение жилых домов к теплоснабжению продолжается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
"Система водоснабжения столицы работает в штатном режиме", - сообщил Кличко.
Также, по его словам, идет подключение к теплу жилых домов столицы.
Пока теплоснабжение подали в 60 процентов многоквартирных домов города.
Напомним, в результате ночной атаки России повреждены энергообъекты на Киевщине и Житомирщине. В столице чрезвычайно сложная ситуация с энергоснабжением, поэтому проблемы возникли и с теплом и водой.