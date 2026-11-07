У Києві тепло подали у 60% багатоквартирних будинків, водопостачання відновили

Ілюстративне фото: у Києві тепло подали у 60% багатоквартирних будинків (колаж РБК-Україна)

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Система водопостачання Києва 7 листопада працює у штатному режимі, тоді як підключення житлових будинків до теплопостачання триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Система водопостачання столиці працює в штатному режимі", - повідомив Кличко. Також, за його словами, триває підключення до тепла житлових будинків столиці. Наразі теплопостачання подали в 60 відсотків багатоквартирних будинків міста.