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У Києві тепло подали у 60% багатоквартирних будинків, водопостачання відновили

14:01 07.11.2026 Сб
1 хв
aimg Тетяна Степанова
У Києві тепло подали у 60% багатоквартирних будинків, водопостачання відновили Ілюстративне фото: у Києві тепло подали у 60% багатоквартирних будинків (колаж РБК-Україна)
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Система водопостачання Києва 7 листопада працює у штатному режимі, тоді як підключення житлових будинків до теплопостачання триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Система водопостачання столиці працює в штатному режимі", - повідомив Кличко.

Також, за його словами, триває підключення до тепла житлових будинків столиці.

Наразі теплопостачання подали в 60 відсотків багатоквартирних будинків міста.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки Росії пошкоджено енергооб'єкти на Київщині та Житомирщині. У столиці надзвичайно складна ситуація з енергопостачанням, через це проблеми виникли і з теплом та водою.

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