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В Киеве тепло подали в 60% многоквартирных домов, водоснабжение возобновили

14:01 07.11.2026 Сб
1 мин
aimg Татьяна Степанова
В Киеве тепло подали в 60% многоквартирных домов, водоснабжение возобновили Иллюстративное фото: в Киеве тепло подали в 60% многоквартирных домов (коллаж РБК-Украина)
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Система водоснабжения Киева 7 ноября работает в штатном режиме, в то время как подключение жилых домов к теплоснабжению продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Система водоснабжения столицы работает в штатном режиме", - сообщил Кличко.

Также, по его словам, идет подключение к теплу жилых домов столицы.

Пока теплоснабжение подали в 60 процентов многоквартирных домов города.

Напомним, в результате ночной атаки России повреждены энергообъекты на Киевщине и Житомирщине. В столице чрезвычайно сложная ситуация с энергоснабжением, поэтому проблемы возникли и с теплом и водой.

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