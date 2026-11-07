В Киеве тепло подали в 60% многоквартирных домов, водоснабжение возобновили

Иллюстративное фото: в Киеве тепло подали в 60% многоквартирных домов (коллаж РБК-Украина)

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Система водоснабжения Киева 7 ноября работает в штатном режиме, в то время как подключение жилых домов к теплоснабжению продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Система водоснабжения столицы работает в штатном режиме", - сообщил Кличко. Также, по его словам, идет подключение к теплу жилых домов столицы. Пока теплоснабжение подали в 60 процентов многоквартирных домов города.