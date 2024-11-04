У Києві також оголосили повітряну тривогу через "Шахеди"

Сигнал щодо загрози ворожих повітряних атак залунав у столиці близько одинадцятої вечора.

Мешканців Києва закликали перебувати в укриттях до відбою тривоги.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!" - йдеться в заяві начальника КМВА Сергія Попка у Telegram.

Зазначимо, що у Повітряних силах ЗСУ інформували про рух "Шахедів" повз Бориспіль курсом на Київ.

Оновлено: робота ППО у Київській області

Пізніше стало відомо про роботу сил та засобів протиповітряної оборони у Київській області. Причиною є російські безпілотники, що були помічені у регіоні.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - заявили у Київській обласній військовій адміністрації.

В КОВА також закликали мешканців області дотримуватися інформ-тиші, та не нехтувати правилами безпеки - залишатися в укриттях до закінчення тривоги.

"Шахедна" атака

Нагадаємо, у понеділок ввечері, 4 листопада, українські військові зафіксували запуск російськими окупантами кількох груп дронів-камікадзе для чергової повітряної атаки.

Відтак, у низці областей України була оголошена повітряна тривога. "Шахеди" фіксувалися як у південних регіонах, так і у частині центральних та східних, а також на півночі країни.