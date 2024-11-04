В Киеве также объявили воздушную тревогу из-за "Шахедов"

В Киеве поздно вечером 4 ноября была объявлена воздушная тревога. Перед этим фиксировалась угроза ударных дронов противника на севере и в центре страны, и в том числе для столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).
Сигнал об угрозе вражеских воздушных атак раздался в столице около одиннадцати вечера.
Жителей Киева призвали находиться в укрытиях до отбоя тревоги.
"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию!" - говорится в заявлении начальника КМВА Сергея Попко в Telegram.
Отметим, что в Воздушных силах ВСУ информировали о движении "Шахедов" мимо Борисполя курсом на Киев.
Позже стало известно о работе сил и средств противовоздушной обороны в Киевской области. Причиной являются российские беспилотники, которые были замечены в регионе.
"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - заявили в Киевской областной военной администрации.
В КОВА также призвали жителей области соблюдать информ-тишину, и не пренебрегать правилами безопасности - оставаться в укрытиях до окончания тревоги.
Напомним, в понедельник вечером, 4 ноября, украинские военные зафиксировали запуск российскими оккупантами нескольких групп дронов-камикадзе для очередной воздушной атаки.
Следовательно, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. "Шахеды" фиксировались как в южных регионах, так и в центральных и восточных, а также на севере страны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.