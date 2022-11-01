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У Києві та ще семи областях сьогодні відключатимуть світло: список

Фото: світло відключатимуть у Києві та ще семи областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Центральному Північному регіонах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За даними прес-служби у вівторок, 1 листопада, світло відключатимуть у таких регіонах:

  • Київ,
  • Київська,
  • Чернігівська,
  • Черкаська,
  • Житомирська,
  • Сумська,
  • Харківська,
  • Полтавська області.

"Тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 31 жовтня в Україні застосовували графіки аварійного відключення світла по всіх регіонах країни на тлі ракетного обстрілу росіян.

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Укренерго