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В Киеве и еще семи областях сегодня будут отключать свет: список

Фото: свет будут отключать в Киеве и еще семи областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" подал операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Центральном Северном регионах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным пресс-службы во вторник, 1 ноября, свет будут отключать в следующих регионах:

  • Киев,
  • Киевская,
  • Черниговская,
  • Черкасская,
  • Житомирская,
  • Сумская,
  • Харьковская,
  • Полтавская область.

"Временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 октября в Украине применялись графики аварийного отключения света по всем регионам страны на фоне ракетных обстрелов россиян.

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Укрэнерго