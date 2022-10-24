У Києві та ще семи областях сьогодні відключатимуть світло: список

Сьогодні, 24 жовтня, в низці областей та Києві знову відключатимуть світло. Це допоможе знизити навантаження на електромережі, аби надати енергетикам час для ремонту пошкодженого обладнання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укренерго".

"Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання. Будь ласка, тримайте телефони зарядженими і передавайте інформацію тим, хто не користується соцмережами. Пам’ятайте, що ваше ощадливе енергоспоживання може допомогти уникнути примусових відключень", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що обмеження енергопостачання вводиться внаслідок ракетних ударів Росії по енергетичних об'єктах України. Наприклад, нещодавно, після масованих обстрілів, світло відключали у Києві та 10 областях.

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