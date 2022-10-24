В Киеве и еще семи областях сегодня будут отключать свет: список

Сегодня, 24 октября, в ряде областей и Киеве снова будут отключать свет. Это поможет снизить нагрузку на электросети, чтобы предоставить энергетикам время для ремонта поврежденного оборудования.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс- службу "Укрэнерго".

"Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования. Пожалуйста, держите телефоны заряженными и передавайте информацию тем, кто не пользуется соцсетями. Помните, что ваше экономное энергопотребление может помочь избежать принудительных отключений", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ограничение энергоснабжения вводится в результате ракетных ударов России по энергетическим объектам Украины. Например, недавно после массированных обстрелов свет отключали в Киеве и 10 областях.

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