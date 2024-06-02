В Україні ввели екстрені відключення світла 2 червня

"Екстрені відключення: Київ, Київська область, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина", - йдеться у повідомленні ДТЕК.

Енергетики наголошують, що на жаль, важка ситуація в енергосистемі після обстрілів РФ триває.

"Тому за вказівкою "Укренерго", застосовуються екстрені відключення. Енергетики по всій країні роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію", - додали вони.

Крім того, за даними обленерго, на території Сумської області введені графіки аварійних відключень (ГАВ). Така ж ситуація і в Миколаївській, і у Чернігівській областях. В останній аварійно відключено 42 339 абонентів.

Також до списку областей, де запроваджені аварійні відключення, додались Полтавська, Черкаська області.

Екстрені обмеження введені по всій країні

Як розповів гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко, екстрені відключення введені по всій країні, а графіки не діють.

Ситуація зі світлом в Україні

1 червня Росія знову завдала масованого комбінованого удару по енергетиці України, під ударом знаходились енергооб'єкти в п'яти регіонах країни, зокрема ТЕС та дві гідроелектростанції.

Ввечері, 1 червня, в "Укренерго" зазначали, що для побутових та промислових споживачів в усіх регіонах України будуть діяти ліміти на споживання електроенергії з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00. Але, очевидно, ситуація погіршилась.