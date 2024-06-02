В Украине ввели экстренные отключения света 2 июня

2 июня из-за тяжелой ситуации в энергосистеме Украины ввели экстренные отключения света. Они не действуют только в трех областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК, облэнерго, Facebook гендиректора компании YASNO Сергея Коваленко, "Укрэнерго".
"Экстренные отключения: Киев, Киевская область, Одесщина, Днепропетровщина, Донетчина", - говорится в сообщении ДТЭК.
Энергетики отмечают, что, к сожалению, тяжелая ситуация в энергосистеме после обстрелов РФ продолжается.
"Поэтому по указанию "Укрэнерго" применяются экстренные отключения. Энергетики по всей стране делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию", - добавили они.
Кроме того, по данным облэнерго, на территории Сумской области введены графики аварийных отключений (ГАО). Такая же ситуация и в Николаевской, и в Черниговской областях. В последней аварийно отключены 42 339 абонентов.
Также к списку областей, где введены аварийные отключения, добавились Полтавская, Черкасская области.
Как рассказал гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко, экстренные отключения введены по всей стране, а графики не действуют.
При этом в "Укрэнерго" уточнили, что с 9:00 в течение всех суток для промышленных и бытовых потребителей по всей Украине, кроме Волыни, Закарпатья и Львовской области действуют аварийные отключения.
1 июня Россия снова нанесла массированный комбинированный удар по энергетике Украины, под ударом находились энергообъекты в пяти регионах страны, в том числе ТЭС и две гидроэлектростанции.
Вечером, 1 июня, в "Укрэнерго" отмечали, что для бытовых и промышленных потребителей во всех регионах Украины будут действовать лимиты на потребление электроэнергии с 01:00 до 05:00 и с 19:00 до 24:00. Но, очевидно, ситуация усугубил
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.