У Києві та ще чотирьох областях скасовують екстерні відключення світла

У низці областей України скасували екстрені відключення електроенергії. Українців закликають надалі розумно споживати електрику на тлі вкрай важкої ситуації в енергосистемі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "ДТЕК" в Telegram.
Зазначається, що станом на 9 годину екстрені відключення скасовано в Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.
"Енергетики повертають світло в усі домівки", - йдеться в повідомленні.
Водночас енергетики просять українців продовжувати розумно споживати електрику.
"Ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою", - наголошують у "ДТЕК".
Нагадаємо, вчора, 14 травня, графіки аварійних відключень світла ввели в усіх областях України.
Дана ситуація склалась на тлі чисельних масивних обстрілів окупантами енергетичної інфраструктури країни.
Про відключення в країні більш детально читайте у матеріалі РБК-Україна.
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