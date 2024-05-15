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У Києві та ще чотирьох областях скасовують екстерні відключення світла

Фото: відключення електроенерії в Україні 15 травня (facebook.com/НЕК _Укренерго)
Автор: Ярослава Борзова

У низці областей України скасували екстрені відключення електроенергії. Українців закликають надалі розумно споживати електрику на тлі вкрай важкої ситуації в енергосистемі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "ДТЕК" в Telegram.

Зазначається, що станом на 9 годину екстрені відключення скасовано в Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

"Енергетики повертають світло в усі домівки", - йдеться в повідомленні.

Водночас енергетики просять українців продовжувати розумно споживати електрику.

"Ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою", - наголошують у "ДТЕК".
 

Енергетична ситуація в Україні

Нагадаємо, вчора, 14 травня, графіки аварійних відключень світла ввели в усіх областях України.

Дана ситуація склалась на тлі чисельних масивних обстрілів окупантами енергетичної інфраструктури країни.

Про відключення в країні більш детально читайте у матеріалі РБК-Україна.

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ОдесаДонецька областьКиївська областьДніпропетровська областьенергетикиВідключеня світла