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В Киеве и в четырех областях отменяют экстернные отключения света

Фото: отключение электроэнерии в Украине 15 мая (facebook.com/НЕК _Укрэнерго)
Автор: Ярослава Борзова

В ряде областей Украины отменили экстренные отключения электроэнергии. Украинцев призывают в дальнейшем разумно потреблять электричество на фоне крайне тяжелой ситуации в энергосистеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу "ДТЭК" в Telegram.

Отмечается, что состоянием на 9 часов экстренные отключения отменены в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.

"Энергетики возвращают свет во все дома", - говорится в сообщении.

В то же время, энергетики просят украинцев продолжать разумно потреблять электричество.

"Ситуация в энергосистеме остается крайне тяжелой", - подчеркивают в "ДТЭК".

Энергетическая ситуация в Украине

Напомним, вчера, 14 мая, графики аварийных отключений света были введены во всех областях Украины.

Данная ситуация сложилась на фоне массивных обстрелов оккупантами энергетической инфраструктуры страны.

Об отключении в стране более подробно читайте в материале РБК-Украина.

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