У Києві та ще 5 областях є відключення світла внаслідок атак Росії

Де зникло світло

На ранок нові знеструмлення є у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Київській областях, а також у Києві. Причина - удари Росії по енергетичній інфраструктурі.

Аварійно-відновлювальні роботи вже почалися скрізь, де це дозволяють умови безпеки. У частині областей повітряна тривога ще триває.

Сьогодні, 30 вересня, о 09:30 в країні споживали на 2,1% менше світла, ніж у цей самий час у вівторок.

В Укренерго пояснюють це ясною погодою майже в усіх регіонах, крім частини східних областей. Через це добре працюють домашні сонячні електростанції, тож із загальної мережі беруть менше струму.

Нагадаємо, росіяни цієї ночі завдали комбінованого удару по Київській області.

У Вишгороді рятувальники знайшли під завалами будинку тіло дитини, ще трьох людей вдалося врятувати.