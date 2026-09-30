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В Киеве и еще 5 областях есть отключения света в результате атак России

10:41 30.09.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Чупровская
Иллюстративное фото: есть обесточивание в результате атак врага (коллаж РБК-Украина)

После вражеских ударов по энергетике без света с утра остались потребители в части Киева и пяти областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго.

Где исчез свет

На утро новые обесточения есть в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Киевской областях, а также в Киеве. Причина - удары России по энергетической инфраструктуре.

Аварийно-восстановительные работы уже начались везде, где это разрешают условия безопасности. В части областей воздушная тревога еще продолжается.

Сегодня, 30 сентября, в 09:30 в стране потребляли на 2,1% меньше света, чем в это же время во вторник.

В Укрэнерго объясняют это ясной погодой почти во всех регионах кроме части восточных областей. Поэтому хорошо работают домашние солнечные электростанции, поэтому из общей сети берут меньше тока.

Напомним, россияне этой ночью нанесли комбинированный удар по Киевской области.

В Вышгороде спасатели нашли под завалами дома тело ребенка, еще троих удалось спасти.

Также, как сообщало РБК-Украина, после атаки на Киев обломки обнаружили на территории одного из западных посольств в Шевченковском районе.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что информации о повреждениях или пострадавших пока нет.

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