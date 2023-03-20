В Киеве и регионе возможны ограничения со светом, в Житомирской области они уже действуют
К 11:00 утра понедельника, 20 марта, ограничения в поставках электричества действуют в Житомирской области. Возможны сегодня ограничения со светом и в Киеве и столичном регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
"В Житомирской области из-за значительных повреждений сетей вследствие неоднократных атак россиян применяются ограничения потребления", - говорится в сообщении.
Также при значительном росте потребления возможны ограничения в Киевской области и Киеве.
В других регионах ограничений в сетях "Укрэнерго", которые приводили бы к необходимости ограничения потребителей, нет. Лимиты потребления в области не давались.
"Сложной остается ситуация в регионах вдоль линии фронта, где враг постоянными артобстрелами повреждает сети", - добавили в компании.
Как сообщалось, в ближайшее время отключение света в Украине не планируется, если не будет обстрелов и повреждений энергообъектов.
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