У Києві та половині областей України оголосили повітряну тривогу

Обстріли України

Росія не припиняє обстрілювати Україну, застосовуючи дрони-камікадзе та ракети різного типу. Прифронтові та прикордонні райони щодня перебувають під ударами ворога.

Також російські окупанти відновили обстріли енергетики України. У зв'язку з цим в Україні вводять відключення світла у пікові години споживання.

В ніч на 17 травня загарбники випустили по Україні 20 "Шахедів". Сили протиповітряної оборони показали 100-відсотковий результат, збивши всі безпілотники. ППО працювала у Харківській, Полтавській, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях.

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