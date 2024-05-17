В Киеве и половине областей Украины объявили воздушную тревогу

Обстрелы Украины

Россия не перестает обстреливать Украину, применяя дроны-камикадзе и ракеты разного типа. Прифронтовые и приграничные районы каждый день находятся под ударами врага.

Также российские оккупанты возобновили обстрелы энергетики Украины. В связи с этим в Украине вводят отключения света в пиковые часы потребления.

В ночь на 17 мая захватчики выпустили по Украине 20 "Шахедов". Силы противовоздушной обороны показали 100-процентный результат, сбив все беспилотники. ПВО работала в Харьковской, Полтавской, Винницкой, Одесской и Николаевской областях.

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